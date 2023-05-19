Важное 19 мая 2023, 14:36 Южная группировка войск прикрыла фланги штурмовых отрядов ВС России в боях за Артемовск Минобороны: Южная группировка войск прикрыла фланги штурмовиков в боях за Артемовск РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки войск сдерживают натиск ВСУ. Также военные помогают штурмовым отрядам в сражениях за Артемовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов», — сказал он.

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Конашенков добавил, что армейской и оперативно-тактической авиацией, а также огнем артиллерии эта группировка войск поразила противника и его технику в районах населенных пунктов Часов Яр, Красное, Калиновка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Представитель Минобороны заявил, что за последние 24 часа российские военные сделали пять самовылетов, а артиллерия выполнила 68 огневых задач. По его словам, на Донецком направлении уничтожены до 130 бойцов ВСУ и буксируемая гаубица противника.