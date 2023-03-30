Важное 30 марта 2023, 14:24 Южная группировка войск ликвидировала более 340 боевиков и наемников ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВСУ потеряли более 340 боевиков и наемников на Донецком направлении РИА «Новости»

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Украинские войска за сутки потеряли более 340 военных и наемников в ходе активных действий южной группировки Вооруженных сил России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что под ударами авиации и артиллерии противник также потерял два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, установку реактивной системы залпового огня «Ураган», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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«Потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников», — уточнил Конашенков.

Действующая на Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» ударами по позициям противника уничтожила свыше 25 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.

За сутки ВСУ также лишились склада боеприпасов и хранилища топлива.