Спецоперация 31 марта 2023, 15:51 Южная группировка войск ликвидировала 260 боевиков и наемников ВСУ на Донецком направлении Минобороны заявило о ликвидации 260 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Активные действия подразделений и удары артиллерии Южной группировки российских войск по позициям противника привели к ликвидации 260 украинских военнослужащих и наемников на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что кроме потери личного состава украинские военные лишились четырех боевых машин пехоты, четырех бронетранспортеров, двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, четырех пикапов и одной гаубицы Д-30.

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Представитель Минобороны добавил, что действующие на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России нанесли удары по позициям противника в районе села Новомихайловка и города Угледара Донецкой Народной Республики.

Общие потери украинских военных на этих участках проведения специальной военной операции составили до 35 человек личного состава, два пикапа и гаубицы Д-30 и Д-20.