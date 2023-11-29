Спецоперация 29 ноября 2023, 21:10 «Языковед» призывает сдаться. Российские войска использовали против ВСУ акустический комплекс ВС РФ на Херсонском направлении применили против ВСУ акустический комплекс РИА «Новости»

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Российские войска на Херсонском направлении применили против ВСУ специальный акустический комплекс «Языковед». О психологическом воздействии и его последствиях РИА «Новости» рассказал командир подразделения группировки войск «Днепр».

«Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля „Тигр“. Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника», — сообщил офицер.

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При выдвижении «Тигров» на передовую, в красную зону противника, включается комплекс «Языковед», который передает призыв к украинским военным сдаться в плен. Командир «Днепра» отметил, что работа приносит «очевидные плоды», так как поток пленных солдат ВСУ стабильный с левого и правого берега Днепра.

Также военные отмечают, что в последнее время поток украинских военнопленных увеличился. Оператор спецкомплекса заявил, что при необходимости могут вещать и на английском.

Солдат ВСУ заставляли исполнять приказы, шантажируя тем, что при отказе идти в бой отменят эвакуацию. Об этом российским журналистам рассказал пленный украинский военный.