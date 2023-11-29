29 ноября 2023, 21:10
«Языковед» призывает сдаться. Российские войска использовали против ВСУ акустический комплекс
ВС РФ на Херсонском направлении применили против ВСУ акустический комплекс
Российские войска на Херсонском направлении применили против ВСУ специальный акустический комплекс «Языковед». О психологическом воздействии и его последствиях РИА «Новости» рассказал командир подразделения группировки войск «Днепр».
«Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля „Тигр“. Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника», — сообщил офицер.
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При выдвижении «Тигров» на передовую, в красную зону противника, включается комплекс «Языковед», который передает призыв к украинским военным сдаться в плен. Командир «Днепра» отметил, что работа приносит «очевидные плоды», так как поток пленных солдат ВСУ стабильный с левого и правого берега Днепра.
Также военные отмечают, что в последнее время поток украинских военнопленных увеличился. Оператор спецкомплекса заявил, что при необходимости могут вещать и на английском.
Солдат ВСУ заставляли исполнять приказы, шантажируя тем, что при отказе идти в бой отменят эвакуацию. Об этом российским журналистам рассказал пленный украинский военный.
ВСУ
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