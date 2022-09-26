Явка за четыре дня референдума в ДНР составила почти 87% | 360°

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Явка за четыре дня референдума в ДНР составила почти 87%

Явка за четыре дня референдума в ДНР составила почти 87%

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Явка на референдуме в Донецкой Народной Республике по итогам четырех дней составила 86,89%. Такие цифры представил местный Центризбирком.

Как заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высокий, списки участников голосования актуализировали.

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«Мы добавили в списки людей, которые не были в них включены по каким-либо причинам в первый день голосования. Процент явки мы будем считать не от той цифры, которая была нам известна на первый день голосования, а от той, которая известна на сегодняшний день. Было добавлено 146 712 человек», — сказал он.

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За четыре дня проведения референдума в ДНР проголосовали 1 480 905 человек. Явка составила 86,89%. В ЛНР эта цифра составила 83,61 %.

Как уточнила председатель избиркома Марина Захарова, в Херсонской области явка за прошедшие дни голосования составила 63,58%. По информации главы ЦИК Запорожской области Галины Катющенко, цифры в регионе составили 66,43%.

Референдум в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходит с 23 сентября. Местные жители голосуют за вхождение территорий в состав России. Сделать свой выбор они смогут до конца дня 27 сентября.

Референдум в ДНР 2022

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