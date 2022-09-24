Явка на референдуме в ДНР за два дня составила 55,05% | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 21:57 Поделиться Telegram

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Viber Явка на референдуме в ДНР за два дня составила 55,05% Глава ЦИК ДНР Высоцкий: явка на референдуме за два дня составила 55,05%

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Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий подвел итоги второго дня голосования на референдуме о присоединении региона к Российской Федерации. По его словам, на территории ДНР проголосовали почти 860 тысяч человек.

«Я готов озвучить результаты второго дня голосования на референдуме. Суммарно за два дня явка на территории Донецкой Народной Республики составила 55,05%. В общей сложности проголосовали 858 681 человек. На зарубежных участках за два дня проголосовало 235 546 человек», — сказал он.

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По словам главы ЦИК ДНР, продолжают поступать угрозы в адрес членов избирательной комиссии. Высоцкий уверен — украинским националистам их не запугать. Даже несмотря на обстрелы Донецка со стороны ВСУ избиркомы продолжат работать.

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До этого секретарь ЦИК ДНР Елена Радомская заявила, что нарушений в ходе референдума не зафиксировали. Жители республики голосуют активно, все идет в рамках действующего законодательства. Атаки украинских националистов не могут остановить население от голосования, сообщили РИА «Новости».

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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