Явка на референдуме в ДНР за два дня составила 55,05% | 360°

Все новости
Спецоперация
25 сентября 2022, 15:01
ВС России потопили украинский катер «Гюрза» в районе порта Очаков и уничтожили ЗРК «Оса-АКМ»
Эксклюзив
25 сентября 2022, 14:58
«Донбасс сделал свой выбор». Житель Енакиева назвал референдум путем к лучшему
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Спецоперация
25 сентября 2022, 14:24
МГБ ДНР разоблачило сеть СВР Украины, готовившую теракты на референдуме
Армия
25 сентября 2022, 13:59
Минобрнауки РФ пояснило, что от мобилизации защищены студенты только государственных вузов
Эксклюзив
25 сентября 2022, 13:38
«Это не выдумки». Участница референдума рассказала, как в Мариуполе унижали русскоязычных
Спецоперация
25 сентября 2022, 13:35
Власти Херсона заявили, что теракты не смогут остановить референдумы
Спецоперация
25 сентября 2022, 13:32
Силовики взяли в плен около 20 бойцов ВСУ при попытке покинуть «Азовсталь» — СМИ
Эксклюзив
25 сентября 2022, 13:08
«Просидели в подвале 51 день». Жительница Харькова заявила, что ждет наступления мира после референдума
Криминал
25 сентября 2022, 12:59
Камера засняла момент смерти девушки, которую застрелил собственный отец