Ясиноватую обстреляли из Авдеевки ракетами «Град»

Утром 17 мая украинские войска в очередной раз обстреляли населенный пункт Ясиноватая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Атаку зафиксировали в 07:40. Из населенного пункта Авдеевка бойцы ВСУ выпустили восемь ракет БМ-21 «Град».

Кроме того, боевики продолжили массированный обстрел Петровского и Куйбышевского районов Донецка. Они атаковали город семь раз, выпустив в общей сложности 29 снарядов калибром 122 миллиметра и два — калибром 152 миллиметра. Также украинские войска вели огонь по Пантелеймоновке и Александровке.

Артобстрелы происходят также в селе Светличном, которое перешло под контроль Народной милиции ЛНР. ВСУ атакуют его по несколько раз в день.