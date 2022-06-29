Ясиноватую обстреляли из артиллерийских орудий

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел зафиксировали в 06:25. Боевики вели огонь со стороны Авдеевки. Они выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Минувшей ночью ВСУ обстреливали Зайцево, Донецк, Новобахмутовку и Гольмовский. Они использовали для нападений противотанковые и автоматические гранатометы, минометы, РСЗО «Град» и артиллерийские орудия.

Российским военным удалось нанести удар по четырем взводам РСЗО «Град», которые обстреливали населенные пункты ДНР. Об этом 28 июня объявили на брифинге Минобороны РФ.