Ясиноватая осталась без воды и света

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и повредили коммунальную инфраструктуру. Весь город остался без воды, а 2000 абонентов — без электричества. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Боевики обесточили насосную станцию водовода в поселке XVIII партсъезда, город остался без подачи воды», — сообщил штаб в Telegram-канале.

Без электричества остались почти 2000 абонентов. Жителям посоветовали не выходить на улицу без острой необходимости.

Жилые кварталы Ясиноватой обстреляли с позиций в Авдеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. Украинские военные в 08:08, 08:30 и 08:40 выпустили 15 артснарядов калибром 122 миллиметра, в 09:55 — шесть калибром 152 миллиметра.