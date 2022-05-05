Яровая рассказала, чем власти Украины пытались заразить школьников ЛНР

Украинские власти хотели заразить школьников в Луганской Народной Республике самым опасным штаммом азиатского туберкулеза. Для этого в одну из школ в ЛНР пару лет назад подбросили заразные фальшивые купюры, рассказал зампред Госдумы Ирина Яровая. Ее выступление выложили в Telegram-канале «Дума ТВ».

Факт биологического терроризма против луганских детей вскрылся на заседании специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. Яровая поделилась подробностями.

Все произошло в 2020 году. Тогда на территорию одной из самых обычных школ в ЛНР подбросили огромное количество фальшивых денежных купюр.

«Начали проводить исследования этих купюр, причем по технологиям трех уровней глубины исследования, в том числе те, которые признаны в мире наиболее достоверным», — сказала Яровая.

Законодатель подчеркнула, что даже «самые тонкие исследования» подтвердили, что на поверхности банкнот находился азиатский штамм туберкулеза.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что с 2005 года американцы вложили в свои биопрограммы в лабораториях на Украине более 220 миллионов долларов.