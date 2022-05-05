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    05 мая 2022, 18:57

    Яровая рассказала, чем власти Украины пытались заразить школьников ЛНР

    Зампред Госдумы Яровая: власти Украины пытались заразить детей в ЛНР азиатским туберкулезом

    Александр Блинов

    Украинские власти хотели заразить школьников в Луганской Народной Республике самым опасным штаммом азиатского туберкулеза. Для этого в одну из школ в ЛНР пару лет назад подбросили заразные фальшивые купюры, рассказал зампред Госдумы Ирина Яровая. Ее выступление выложили в Telegram-канале «Дума ТВ».

    Яровая рассказала, чем власти Украины пытались заразить школьников ЛНР

    Факт биологического терроризма против луганских детей вскрылся на заседании специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности лабораторий США на Украине. Яровая поделилась подробностями.

    Все произошло в 2020 году. Тогда на территорию одной из самых обычных школ в ЛНР подбросили огромное количество фальшивых денежных купюр.

    «Начали проводить исследования этих купюр, причем по технологиям трех уровней глубины исследования, в том числе те, которые признаны в мире наиболее достоверным», — сказала Яровая.

    Законодатель подчеркнула, что даже «самые тонкие исследования» подтвердили, что на поверхности банкнот находился азиатский штамм туберкулеза.

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что с 2005 года американцы вложили в свои биопрограммы в лабораториях на Украине более 220 миллионов долларов.