Заявления Пентагона о биолабораториях на Украине подтвердили, что речь идет о глобальном военно-биологическом проекте США. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передал ТАСС.

Американское военное ведомство подтвердило, что США и НАТО на протяжении 20 лет проводили политическую и военную оккупацию Украины, заявила Яровая.

«Важное в заявлении Пентагона — фактическое подтверждение того, что 20 лет главное ведомство США и НАТО осваивает Украину. А значит, все ужасное, что случилось с этой страной за эти годы, совершалось под управлением и прямым участием США», — констатировала парламентарий.

Пентагон своими заявлениями о якобы мирном характере биологических программ на Украине лишь подтвердил, что США реализовывали в стране опасный военно-биологический проект, подчеркнула вице-спикер Госдумы.

«Информация Пентагона не оставляет никаких сомнений в том, что речь идет об опасном глобальном военно-биологическом проекте США», — сказала Яровая.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что информация, представленная Пентагоном, выглядит как попытка уйти от ответственности и скрыть реальное содержание биологических программ, которые реализовались на Украине.

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине изучит справку Пентагона с участием экспертов, сообщил Косачев.

Пентагон накануне опубликовал информацию о том, что за последние 20 лет американские власти поддерживали работу 46 различных лабораторий и центров на Украине, но якобы в мирных целях.