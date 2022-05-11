Яровая назвала украинцев «объектами опытов» военной программы США

Американская военная биологическая программа превратила население Украины в объекты опытов. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая.

«Американская военная биологическая программа на Украине лишила ее граждан не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их объектами опытов. Именно об этом свидетельствует информация об экспериментах на пациентах психиатрической больницы», — отметила Яровая.

Так она прокомментировала информацию Минобороны России об экспериментах Пентагона. Военное ведомство сообщило, что над украинцами проводят эксперименты в психиатрической больнице под Харьковом. По словам зампреда ГД, речь идет о преступлениях против жителей Украины. Появившиеся данные говорят об организованной преступной деятельности Украины и США.

«Несомненно, в рамках парламентского расследования всем этим фактам будет дана надлежащая оценка», — процитировала Яровую пресс-служба Госдумы.

Яровая является сопредседателем парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.