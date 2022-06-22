Японский политик признал бесполезность антироссийских санкций в решении конфликта на Украине

Конфликт на Украине не удастся решить санкциями против России, финансовой и военной поддержкой ВСУ, заявил РИА «Новости» японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

Он отметил, что эти вопросы активно обсуждались на саммите G7 и на встрече министров иностранных дел G20. По мнению Мунэо Судзуки, санкции были приняты для сплочения G7 и могут навредить стране в будущем. Во времена правления бывшего премьер-министра Синдзо Абэ ограничения если и вводились, то только формально или в мягкой форме, ведь любой конфликт когда-нибудь закончится и необходима «мудрая серьезная внешняя политика».

«Одними санкциями, экономическими или персональными, ничего не решить. В особенности [это обсуждали] на G7 и G20 — поставка оружия, финансовая помощь только затягивают конфликт», — сказал японский политик.

Мунэо Судзуки видит лучшее решение в том, чтобы вместо введения санкций и предоставления военной помощи оказывать посредничество в решении конфликта. Он уверен, что российско-украинские переговоры продвинулись бы, если бы G7 и G20 обсудили со сторонами режим перемирия и стали его гарантами.

Япония ввела несколько пакетов санкций. Они затронули работу банков, поставки техники и отдельных лиц.