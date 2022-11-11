Спецоперация 11 ноября 2022, 08:41 Японский наемник погиб на Украине МИД Японии подтвердил гибель 20-летнего наемника в рядах ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

На территории Украины погиб 20-летний японец, который сражался в составе Вооруженных сил в качестве наемника. Информацию из соцсетей подтвердил МИД Японии, сообщил сайт47 News.

«Японец в возрасте 20 лет, принимавший участие в боевых действиях с Россией на Украине, умер 9 ноября по местному времени. Имя и место смерти не разглашаются», — объявили в дипведомстве.

Реклама

Первыми о гибели земляка сообщили пользователи местной соцсети. На пресс-конференции 10 ноября генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти видели эту новость. Они также пообещали проверить эту информацию.

Реклама

Еще весной японские СМИ сообщали о готовности 70 добровольцев отправиться на Украину. При этом 50 из них были военными. Иностранный легион Вооруженных сил Украины официально создали в конце февраля, и японцы готовы были в него вступить.

Ранее стало известно о «британском Рэмбо», который воевал за ВСУ, получил серьезные травмы и не смог вернуться на родину. Шариф Амин из Великобритании объявил о сборе пожертвований для покупки ему обратного билета.