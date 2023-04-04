Спецоперация 04 апреля 2023, 11:26 Японские СМИ посоветовали Украине пойти на компромисс с Россией The Asahi Shimbun: Украине лучше смириться с потерей Крыма и Донбасса Unsplash

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Украина долго не протянет, поэтому ей лучше пойти на компромисс с Россией, «отдав» Крым и Донбасс. Об этом написало японское издание The Asahi Shimbun.

По мнению журналистов, Украине не стоит слишком полагаться на союзников: они могут «скорректировать свою политику» в сторону уменьшения поддержки страны. Тем временем ее экономика уже разрушена, валовый внутренний продукт (ВВП) сократился в два раза. А Россия, невзирая на западные санкции, развивает свою экономику, ВВП уже демонстрирует тенденцию к росту. При таком раскладе Украине грозит полный провал, уверены журналисты.

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«Возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ», — отметили в материале.

Журналисты добавили, что перед украинским президентом Владимиром Зеленским стоит вопрос, «защищать ли территорию, даже если страна будет выжжена дотла».

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен предрек западным танкам, которые поставляются на Украину, «превращение в пепел».