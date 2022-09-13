Японская журналистка рассказала о людях «в водовороте» конфликта на Украине | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 06:26 Поделиться Telegram

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Viber Японская журналистка рассказала о людях «в водовороте» конфликта на Украине Японская журналистка Асука Токуяма уличила Украину в конфликте на территории Донбасса РИА «Новости»

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Жители Донбасса хотят жить мирно и активно восстанавливают свои города, в то время как Украины обстреливает их. Японская журналистка Асука Токуяма побывала в городах Донецкой Народной Республики и поделилась впечатлениями на сайте Daily Shinco.

Она обратила внимание на то, что пока жители ДНР обустраивают мирную жизнь, другая сторона конфликта выпускает по ним снаряды. Журналистка пришла к выводу, что в конфликте заинтересована именно Украина.

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«Примерно 24 числа прошлого месяца я увидела в японских СМИ различные [точки зрения]. Однако когда я разговариваю с людьми, находящимися в водовороте, мне не хочется делать обобщений», — написала Асука Токуяма.

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Она рассказала о поездке в Донецк на несколько дней. По всему городу цвели розы, в парках сидели старушки, продавали цветы и домашнюю еду. Однако по соседству с мирным пейзажем стояли руины от разбитых школ, а от украинских ракет гибли обычные люди.

Затем Асука Токуяма отправилась в Мариуполь. Россия помогает восстанавливать этот город. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что некоторые здания проще снести, однако перед работами специалисты должны провести ревизию. Раньше металлургический комбинат «Азовсталь» загрязнял море, теперь, когда завода не стало, власти хотят превратить Мариуполь в пляжный курорт.

В городе восстановили водо– и электроснабжение, а на биржу труда выставили вакансии рабочих с зарплатой 30 тысяч рублей. Местные жители больше не торопятся уезжать, тем более в Европу. Не зная языка и имея украинский паспорт они не смогут найти работу и потеряют шанс восстановить жилье, а в родном городе им помогут. К тому же они получают российское гражданство в упрощенном порядке и могут трудиться.

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