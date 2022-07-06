Украинцы должны отказаться от продвигаемой властями информационной политики и самостоятельно оценить ситуацию. Это позволит им сделать выбор — воевать до последнего или сохранить то, что еще осталось. Об этом в своем обращении к соотечественникам написал бывший президент страны Виктор Янукович.

Он подчеркнул, что нужно дать возможность высказаться с оценкой сложившейся ситуации всем сторонам.

«Граждане сами должны сделать выбор — воевать „до последнего украинца“ либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — говорится в обращении Януковича, которое его пресс-секретарь Юрий Кирасир опубликовал в социальных сетях.

Бывший украинский лидер подчеркнул, что действующая власть подмяла под себя все средства массовой информации, лишив людей доступа к альтернативным мнениям. Сейчас по всем источникам идет только лживая пропаганда, от которой люди устали.

Янукович отметил, что подавление инакомыслия и неприятие других точек зрения и стало источником долгого конфликта. Но действующее руководство страны продолжает эту традицию, поэтому единственное, что сейчас могут сделать люди, — это потребовать правды и сделать собственный выбор.