Ямальский хирург рассказал, как проводил операции под обстрелами в Мариуполе

Хирург из Надыма Кирилл Моря провел около двух с половиной месяцев в Мариуполе, где проводил операции под обстрелами больницы. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В апреле 36-летний врач взял отпуск и поехал добровольцем в Донбасс. Он не выходил за пределы больницы первые пять дней, а позднее выезжал в город, чтобы проверить своих пациентов.

«Шестой этаж больницы был передан под семьи, которые остались без жилья, без одежды, без всего. Вот зайти на этот этаж достаточно для того, чтобы на всю жизнь понять, что такое горе. <…> Боль, так скажем, этих людей, она останется навсегда, и поэтому хочется вернуться», — признался Моря.