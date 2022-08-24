«Як в плену?» Пленный солдат ВСУ призвал рассказать правду украинцам

Пропаганда Киева превратила украинцев в зомби. Об этом рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины военному корреспонденту сайта kр.ru.

Издание опубликовало в Telegram видео, на котором солдат ВСУ Ростислав звонит своей матери, чтобы сообщить, что оказался в плену. Он ей рассказал, что его с товарищами «кинули» свои же и они сдались.

«Все, что рассказывают по телевизору, — это все брехня. Тут люди хорошие, относятся хорошо. А те, типа, „свои“, — взяли и на мясо кинули. Взяли и кинули. А эти люди спасли», — сказал он по телефону.

Потом он рассказал военкору сайта kр.ru, что русские и украинцы одинаковые, несмотря на всю пропаганду.

«Потому что люди правду не знают. От всей этой пропаганды у них в голове все так закручено… они как зомби. Надо им показать правду, чтобы они все поняли. <...> Я скажу, что не надо повторять ошибки. Давайте остановимся. И так уже много смертей», — заявил Ростислав.

Ранее солдат ВСУ, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что украинские военнослужащие массово бегут с фронта после артиллерийских обстрелов, благодаря чему российские военные продвигаются ближе к позициям противника. По его словам, на многих удары артиллерии ВС России действуют деморализующе. После таких обстрелов даже добровольцы стремятся попасть в тыл под любым предлогом.