Ядовитое облако образовалось после подрыва СБУ фугаса с аммиачной селитрой в Донбассе

Украинские спецслужбы подорвали фугас с аммиачной селитрой на ферме в районе Мазановки в ДНР, чтобы попытаться приписать России применение отравляющих веществ. Об очередной провокации киевского режима сообщили в Минобороны РФ, передало РИА «Новости».

«В 13:35 на ферме, расположенной в 1,5 километра северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — доложили в военном ведомстве.

В результате взрыва образовалось ядовитое облако, которое поднялось на высоту около километра и сместилось в сторону Краматорска. В Минобороны напомнили, что СБУ провели такую же провокацию 11 мая в районе Долгенкого под Харьковом, где украинские диверсанты подорвали цистерну с удобрениями с целью обвинить ВС РФ в применении химического оружия.

Минобороны подчеркнуло, что Россия неоднократно предупреждала о подобных провокациях, планируемых украинскими вооруженными формированиями.