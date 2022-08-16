«Ядерная зима близко!» Обещание Зеленского ударить по Запорожской АЭС напугало британцев

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ готовятся нанести удар по российским военным на Запорожской АЭС, вызвало серьезную реакцию у пользователей Twitter. На странице в социальной сети британской газеты The Guardian, которая опубликовала заявление украинского лидера, набралось более 800 комментариев. Большая часть пользователей предостерегла Зеленского от необдуманного шага.

«Мне почему-то кажется, что устраивать большое сражение на действующей атомной электростанции не лучшая идея», — написал один из пользователь.

Это мнение поддержали многие участники обсуждения, которые отметили, что в случае аварии на АЭС Украина потеряет всю свою территорию, которая станет непригодной для жизни. Их поправили, что последствия предстоит почувствовать всей Европе.

«Никто не должен вести обстрелы атомной станции, нанося ущерб для многих поколений Европы», — подчеркнул автор.

В заявлении Зеленского пользователи также нашли подтверждение, что обстрелы станции ведут боевики ВСУ.

«Президент Украины признал, что его подчиненные ведут обстрел АЭС, а также бьют по плотине под Херсоном. Если ее взорвать, то у станции не будет воды для охлаждения реакторов. Последствия будут страшными», — отметил один из пользователей.

Комментаторы отметили, что поведение Зеленского можно рассматривать в качестве действий военного преступника или террориста. При этом самому украинскому лидеру предрекли спокойную жизнь после удара по станции.

«Ему все равно. Он может загрязнить всю Европу и уехать в один из домов в США, Великобритании или Израиле, чтобы жить на „отмытые“ деньги, перечисленные нами», — подчеркнул комментатор.

Украинские войска регулярно проводят массированные обстрелы из тяжелой артиллерии и систем залпового огня по территории Запорожской АЭС в городе Энергодаре. Большую часть снарядов перехватывает система противовоздушной обороны, но некоторые падают рядом с хранилищами ядерных отходов.

За сегодняшний день ВСУ нанесли около 25 ударов по домам Энергодара и району расположения атомной станции. После окончания стрельбы специалисты замерили радиационный фон в районе АЭС. Превышения они не обнаружили.