Спецоперация 04 апреля 2024, 19:03 Ядерная установка «Источник нейтронов» в Харькове оказалась обесточена РИА «Новости»

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В Харькове ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» оказалась обесточенной. Объект находится на аварийном энергообеспечении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные украинской госинспекции ядерного регулирования.

Установку создали для научных и прикладных исследований в области ядерной физики, химии, биологии и радиационного материаловедения, а также производства медицинских радиоизотопов. Она лишилась внешнего электроснабжения после ударов по городу 4 апреля. Сработали дизель-генераторы. Радиационная обстановка на площадке нормальная.

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Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы России вечером 3 апреля нанесли ряд точных ударов по военным объектам в Харьковской области. Они атаковали Мерефянский мехзавод, где, предположительно, производились беспилотники, и железнодорожный состав с боеприпасами, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.