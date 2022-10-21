Ячейку «Правого сектора» выявили в Мариуполе | 360°

21 октября 2022, 11:00
Ячейку «Правого сектора» выявили в Мариуполе
МГБ ДНР сообщило о выявлении ячейки «Правого сектора» в Мариуполе
В Мариуполе выявили пособников организатора националистической группировки «Правый сектор»* Дмитрия Яроша. Об этом сообщил пресс-офицер Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики Михаил Попов, передало РИА «Новости».
«В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по адресам пособников Яроша обнаружена и изъята экстремистская литература, нацистская атрибутика, получены данные в отношении иных лиц, причастных к „Правому сектору“*, — сказал он.
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Сейчас начался розыск лиц, имеющих отношение к экстремистской организации.
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Ранее задержанный российскими силовиками агент Службы безопасности Украины Павел Кишинец признался, что члены «Правого сектора»* участвовали в похищении руководителя администрации населенного пункта Кирилловка Запорожской области Екатерины Уманец. Также он сообщил, что организация готовила план по организации беспорядков в Мелитополе.
* «Правый сектор» — националистическая экстремистская группировка, запрещена в России.
ДНР
Мариуполь
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