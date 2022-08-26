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    26 августа 2022, 18:00

    «Яблоня пожеланий» появилась в Донецке на Аллее Героев Донбасса

    РИА «Новости» в Донецке на Аллее Героев Донбасса появился новый символический объект — «яблоня пожеланий»

    Глеб Гладков

    В Донецке на Аллее Героев Донбасса появился новый символический объект — яблоня, на которой можно оставить пожелание бойцам, сражающимся сейчас с режимом украинской хунты. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Среди памятников героям борьбы с националистами люди пишут пожелания бойцам на алых лентах, которые привязывают к яблоневым веткам.

    Аллея Героев Донбасса находится в парке Ленинского комсомола. Там же находятся памятник детям Донбасса, жертвам агрессии Украины и памятник погибшим гражданам ДНР.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что солдаты двух бригад Вооруженных сил Украины в ДНР и Харьковской области оставили свои позиции и покинули районы боевых действий. До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины по Северскому и Яковлевкой в Донецкой Народной Республике. В результате уничтожены более 50 националистов.