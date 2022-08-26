В Донецке на Аллее Героев Донбасса появился новый символический объект — яблоня, на которой можно оставить пожелание бойцам, сражающимся сейчас с режимом украинской хунты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Среди памятников героям борьбы с националистами люди пишут пожелания бойцам на алых лентах, которые привязывают к яблоневым веткам.

Аллея Героев Донбасса находится в парке Ленинского комсомола. Там же находятся памятник детям Донбасса, жертвам агрессии Украины и памятник погибшим гражданам ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что солдаты двух бригад Вооруженных сил Украины в ДНР и Харьковской области оставили свои позиции и покинули районы боевых действий. До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины по Северскому и Яковлевкой в Донецкой Народной Республике. В результате уничтожены более 50 националистов.