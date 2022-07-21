21 июля 2022, 21:33
«Я жду не обмена, а воссоединения с семьей». Пленный солдат ВСУ встретился с женой в Донецке
В Донецке пленный морпех ВСУ встретился с женой благодаря помощи омбудсмена ДНР
Супруга украинского морского пехотинца встретилась с мужем в Донецке, где его содержат в плену. Мужчину она нашла живым, здоровым и счастливым.
Видео встречи показал на YouTube украинский журналист Анатолий Шарий. В ролике он рассказал, как девушка пыталась узнать о судьбе мужа у властей Украины.
«Мы сдались в плен по распоряжению командира батальона. Об этом все знают», — рассказал морпех.
Он подчеркнул, что все его родственники находятся в Бердянске и на Украину он возвращаться не хочет.
«Я жду не обмена, а воссоединения с семьей», — сказал сдавшийся в плен военный.
Супруга морпеха устала ждать помощи от Украины и поехала в Донецк. Украинские журналисты, с которыми пообщалась девушка в телеэфире, в итоге обвинили ее в работе на Россию.