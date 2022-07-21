«Я жду не обмена, а воссоединения с семьей». Пленный солдат ВСУ встретился с женой в Донецке

Супруга украинского морского пехотинца встретилась с мужем в Донецке, где его содержат в плену. Мужчину она нашла живым, здоровым и счастливым.

Видео встречи показал на YouTube украинский журналист Анатолий Шарий. В ролике он рассказал, как девушка пыталась узнать о судьбе мужа у властей Украины.

«Мы сдались в плен по распоряжению командира батальона. Об этом все знают», — рассказал морпех.

Он подчеркнул, что все его родственники находятся в Бердянске и на Украину он возвращаться не хочет.

«Я жду не обмена, а воссоединения с семьей», — сказал сдавшийся в плен военный.

Супруга морпеха устала ждать помощи от Украины и поехала в Донецк. Украинские журналисты, с которыми пообщалась девушка в телеэфире, в итоге обвинили ее в работе на Россию.