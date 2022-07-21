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    21 июля 2022, 21:33

    «Я жду не обмена, а воссоединения с семьей». Пленный солдат ВСУ встретился с женой в Донецке

    В Донецке пленный морпех ВСУ встретился с женой благодаря помощи омбудсмена ДНР

    Александра Ломейко

    Супруга украинского морского пехотинца встретилась с мужем в Донецке, где его содержат в плену. Мужчину она нашла живым, здоровым и счастливым.

    Видео встречи показал на YouTube украинский журналист Анатолий Шарий. В ролике он рассказал, как девушка пыталась узнать о судьбе мужа у властей Украины.

    «Мы сдались в плен по распоряжению командира батальона. Об этом все знают», — рассказал морпех.

    Он подчеркнул, что все его родственники находятся в Бердянске и на Украину он возвращаться не хочет.

    «Я жду не обмена, а воссоединения с семьей», — сказал сдавшийся в плен военный.

    Супруга морпеха устала ждать помощи от Украины и поехала в Донецк. Украинские журналисты, с которыми пообщалась девушка в телеэфире, в итоге обвинили ее в работе на Россию.