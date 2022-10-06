«Я спокоен». Военный врач из Балашихи объяснил, почему решил мобилизоваться | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 11:40 Поделиться Telegram

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Viber «Я спокоен». Военный врач из Балашихи объяснил, почему решил мобилизоваться Военный врач из Балашихи понял, что нужен на фронте, и пошел как доброволец

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Житель Балашихи Сергей — военный врач. После объявления в стране частичной мобилизации он решил пойти добровольцем, потому что осознает важность и нужность своих навыков. Позже мужчине пришла повестка. Обо всем этом Сергей рассказал «360».

«Я закончил Военно-медицинскую академию, по распределению попал на атомную подводную лодку, потом покинул ряды вооруженных сил», — рассказал мужчина.

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По его словам, в связи текущим положением дел он решил вернуться в ВС РФ.

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«[Мой] профиль достаточно важный для сегодняшней ситуации, поэтому — без вариантов, добровольно пошел», — подчеркнул Сергей.

Его провожают родители, они, конечно, переживают за сына. Однако у него совсем другие настроения.

«Я спокоен как удав, потому что прекрасно знаю, что мне предстоит делать и какова ценность того, что я буду делать. Поэтому настроение боевое, настрой хороший», — заключил военный врач.

Он общается с большинством своих знакомых, кто уже мобилизовался. Они рассказали ему, что находятся в отличном расположении духа и прекрасно понимают, что от них требуется.

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