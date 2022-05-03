«Я солдат нашей страны». Водитель рассказал о доставке гумпомощи из Подмосковья в ДНР

В ДНР прибыла гуманитарная помощь от Московской области, собранная в рамках акции «Доброе дело», в которой приняли участие и взрослые, и дети. Водитель Валерий Панченко доставляет гуманитарный груз уже в третий раз. Он рассказал «360», что ездить в Донбасс приходилось даже под обстрелами.

Помощь от Подмосковья во вторник прибыла в Донецк. Приехали две фуры, в каждой — по 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты, детское питание, лекарства, предметы личной гигиены. В некоторых воинских и медицинских частях просили газовые горелки — их тоже привезли.

«Выполняем доброе дело. Возим от Московской области. Надо помогать людям», — заявил водитель.

Валерий признался, что дорога до Донбасса довольно тяжелая.

«Почти 100 километров очень плохой дороги. Едешь 10–20 километров в час», — сказал он.

Но если бы все ограничивалось только плохой дорогой. В один из прошлых рейсов, когда доставляли помощь в Ясиноватую, ехать приходилось под обстрелами. И уже на месте взрывы тоже не утихали. Но, по словам Валерия, все это терпимо. Ведь куда сложнее людям, которым требуется поддержка.

«Когда туда (в Ясиноватую — прим. ред.) ехали, по дороге были [обстрелы]. Ну и потом, когда раздавали людям медикаменты и все прочее. Людей много собралось, поэтому, наверное, и бахали. Но все благополучно закончилось, уехали нормально», — рассказал водитель.

Прилеты были буквально в 300 метрах. Но это не заставило его отказаться от поездок. Колонны гумпомощи на пути в Донбасс сопровождают военные. По его словам, едут глубоким тылом.

«Я солдат нашей страны и всегда буду им», — заявил Валерий.

Племянник Валерия участвовал в боевых действиях. Сейчас он находится с ранением в госпитале.

Когда Валерию предложили перевозить гуманитарную помощь, он согласился без всяких раздумий.

«Предложили, я сразу согласился. Дома, правда, не говорил. Жене не говорил, но сын знал, что я поеду на первый рейс. А потом как бы все нормально. Переживают, но ничего страшного, возвращаемся. И будем ездить. Пока надо будет, будем ездить», — сказал он.

Информация о пункте сбора гумпомощи в Подмосковье размещена на сайте volontermo.ru.