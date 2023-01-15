Спецоперация 15 января 2023, 19:57 «Я горжусь, что есть такая армия». Жительница Соледара рассказала, как ее семью спасли российские военные Жительница Соледара рассказала, как российские бойцы выводили из города мирных людей

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Жительница Соледара выразила слова благодарности российским бойцам, которое помогли ее семье и другим мирным жителям живыми и невредимыми покинуть город. В интервью корреспонденту «360» она рассказала, как военные откапывали вход в подвал, где ее семья укрывалась вместе с соседями.

«Спасибо огромное ребятам! Они откапывали [подвал] в полной темноте, в кромешной тьме, в мороз, без подручных средств. Я вообще не знаю, конечно, какая это подготовка, выдержка у них. Я восхищена, я горжусь, что есть такая армия, что есть такие войска», — сказала она.

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Женщина добавила, что солдаты выводили их из города, прикрывая собой от обстрелов снайперов ВСУ.

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«Мы живы и здоровы. У нас ни единой царапины ни у кого нет. У нас даже никто не упал. Они с нами по два человека каждого выводили — по нескольку ходок», — рассказала собеседница «360».

Она также рассказала, что в последние полгода украинские военные разрушали город и уничтожали мирных жителей.

«Это было регулярно среди этих месяцев, когда танк ездил город обстреливал. Объяснить эту причину я вам не могу. Мы тоже до последнего оставались, надеялись, думали — ну не может такого быть. Как это так, просто приехать стрелять в обыкновенный жилой [дом], во дворы», — поделилась она.