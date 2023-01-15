15 января 2023, 19:57
«Я горжусь, что есть такая армия». Жительница Соледара рассказала, как ее семью спасли российские военные
Жительница Соледара рассказала, как российские бойцы выводили из города мирных людей
Жительница Соледара выразила слова благодарности российским бойцам, которое помогли ее семье и другим мирным жителям живыми и невредимыми покинуть город. В интервью корреспонденту «360» она рассказала, как военные откапывали вход в подвал, где ее семья укрывалась вместе с соседями.
«Спасибо огромное ребятам! Они откапывали [подвал] в полной темноте, в кромешной тьме, в мороз, без подручных средств. Я вообще не знаю, конечно, какая это подготовка, выдержка у них. Я восхищена, я горжусь, что есть такая армия, что есть такие войска», — сказала она.
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Женщина добавила, что солдаты выводили их из города, прикрывая собой от обстрелов снайперов ВСУ.
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«Мы живы и здоровы. У нас ни единой царапины ни у кого нет. У нас даже никто не упал. Они с нами по два человека каждого выводили — по нескольку ходок», — рассказала собеседница «360».
Она также рассказала, что в последние полгода украинские военные разрушали город и уничтожали мирных жителей.
«Это было регулярно среди этих месяцев, когда танк ездил город обстреливал. Объяснить эту причину я вам не могу. Мы тоже до последнего оставались, надеялись, думали — ну не может такого быть. Как это так, просто приехать стрелять в обыкновенный жилой [дом], во дворы», — поделилась она.
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Соледар
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