Спецоперация 15 мая 2023, 22:49 Известного украинского футболиста ликвидировали в зоне СВО РВ: в зоне спецоперации ликвидировали лучшего бомбардира Ровенской области Цымбалюка Официальный сайт президента Украины

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В зоне проведения специальной военной операции ликвидировали лучшего бомбардира Ровенской области Михаила Цымбалюка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«До того как стать боевиком Михаил Цымбалюк играл за многие команды и был одним из самых лучших бомбардиров и игроков Ровенского района», — отметили в публикации.

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Также спортсмен принимал участие во многих футбольных соревнованиях области и Украины.

На минувшей неделе российские штурмовики в Артемовске ликвидировали офицера спецназа Сил спецопераций Вооруженных сил Украины Дмитрия Крамара. Он находился на посту замкома восьмого полка Сил специальных операций ВСУ. Это подразделение дислоцируется в городе Хмельницкий.

Кроме того, в Артемовске российские силы уничтожили Дмитрия Юденко — командира отделения третьей штурмовой бригады. Он участвовал в боях в Донбассе в составе националистического полка «Азов»* с 2014 года.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.