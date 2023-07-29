Спецоперация 29 июля 2023, 08:44 Изучение трофейной военной техники НАТО помогло выявить ее слабые места РИА «Новости»: слабыми местами техники НАТО оказались сложность и низкая подвижность РИА «Новости»

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Слабые места военной техники НАТО — излишняя сложность и довольно низкая подвижность. Информированный источник РИА «Новости» сообщил, что таковы результаты изучения трофейных образцов специалистами оборонной промышленности.

По данным собеседника агентства, трофейную военную технику изучает широкий пул экспертов из разных компаний ОПК. Пока удалось обследовать шесть типов техники. Предварительные итоги испытаний в основном соответствуют ожиданиям.

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Оказалось, что уровень бронезащиты приемлем, «хотя и с наличием большого числа слабых мест»: распределение защиты не соответствуют требованиям боя в современных условиях. Маневренность и подвижность западных образцов весьма посредственна, особенно на вязком грунте. Кроме того, лучшего оставляет желать ремонтопригодность техники, особенно в полевых условиях, да и техническое обслуживание является ресурсозатратным.

Изучение трофейной техники продолжается, добавил источник.