Изменение тактики ВС РФ в боях с ВСУ заметили на Западе

Российские войска в ходе специальной операции на Украине изменили тактику боевых действий против вооруженных сил Украины, начав активнее использовать беспилотные летательные аппараты ZALA. Об этом сообщило издание Army Recognition.

По данным авторов материала, применение беспилотников повысило точность огня российской артиллерии путем качественной корректировки наведения на цель. Такой способ позволяет выявить на местности даже 155-миллиметровые гаубицы М77, которые затем уничтожают высокоточными ракетами.

«Раньше для наведения использовались наблюдатели, размещенные непосредственно на поле боя. Тактика с беспилотниками позволила увеличить точность атак российских военных», — заявили в Army Recognition.

Ранее сообщалось, что украинские войска не способны подавить беспилотники ZALA системами радиоэлектронной борьбы. В частности, этот тип беспилотников используют подразделения Росгвардии для обнаружения целей противника.