Издевавшегося над телами российских военных задержали в Херсонской области

В Херсонской области задержали мужчину, который издевался над телами российских военных. Мародеры забрали из карманов и рюкзаков погибших все вещи.

Мужчина рассказал силовикам, что был пьян и в таком состоянии действительно мог позволить себе оскорбительные высказывания в адрес убитых. Его беседу с представителями правоохранительных органов опубликовал Telegram-канал Shot.

Сначала задержанный якобы не понял, кто оскорблял погибших на продемонстрированном ему видео. Но затем «узнал» в говорившем себя и попросил прощения.

Свое поведение мужчина списал на состояние «эйфории» и заверил, что не брал ничего из найденных вещей.

«Сглупил, да, раскаиваюсь. Не надо было. Выпивший был», — сказал он.

Ранее в Сети появились кадры, на которых несколько украинцев обругали погибших матом и искали, что можно забрать с тел. В Херсонской области в телефоне одного из задержанных обнаружили запись их мародерства.