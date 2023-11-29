Спецоперация 29 ноября 2023, 00:20 Избитый участник СВО из Батайска заявил о планах вернуться на передовую RT: избитый в Батайске участник СВО захотел вернуться на передовую РИА «Новости»

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Участник специальной операции на Украине, пострадавший при нападении в Батайске, вскоре планирует вернуться на передовую. Об этом боец рассказал в беседе с RT.

Вячеслав уже залечил травмы, однако компенсации и извинений от злоумышленников так и не последовало. На мировую они не идут, рассказал боец. Он добавил, что намерен подать иск о возмещении затрат на лечение.

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«Ничего сверху от них нам не нужно», — подчеркнул участник СВО.

На Вячеслава напали в начале сентября. Причиной стало его участие в спецоперации. Среди злоумышленников было 30 человек. В мужчину выстрелили из травматического пистолета около 12-13 раз. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Подозреваемого в стрельбе в Батайске задержали в Ростовской области 8 сентября. Злоумышленника допросили, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.