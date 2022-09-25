Избирком Херсонской области сообщил о попытках дискредитации референдума со стороны Украины | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 10:31 Поделиться Telegram

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Viber Избирком Херсонской области сообщил о попытках дискредитации референдума со стороны Украины Избирком Херсонской области: Украина пытается дискредитировать референдум РИА «Новости»

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Украинская сторона пытается дискредитировать референдум, проходящий на зачищенной от ВСУ части Херсонской области. Об этом сообщила глава региональной избирательной комиссии Марина Захарова. Ее слова привел ТАСС.

Она отметила, что избирком Херсонской области фиксирует попытки дискредитации референдума со стороны Украины. По словам Захаровой, заявление уже подали в правоохранительные органы.

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Также глава регионального ЦИК сообщила, что все участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты. Сотрудников ведомства не испугала напряженная обстановка.

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«Несмотря на шумную ночь и тревожное утро, все участковые избирательные комиссии Херсонской области вышли на маршруты. Сегодня у нас работает 535 групп», — сообщила Захарова.

Она выразила надежду на высокую явку избирателей на референдум.

По предварительным данным, на текущей территории России участие в голосовании приняли более пяти тысяч выходцев из Херсонской области.

Принять участие в референдуме можно и в Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать за будущую территориальную принадлежность родного края. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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