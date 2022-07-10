Володин назвал спецоперацию способом избежать большой войны

Мир мог оказаться на пороге большой войны, если бы не решение президента России Владимира Путина о проведении специальной операции. Сегодня этой опасности нет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой показали в эфире канала «Дума ТВ».

Глава нижней палаты российского парламента отрицательно ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, грозит ли миру сегодня крупный вооруженный конфликт.

«Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. <…> Если бы не его решение о начале специальной военной операции, <…> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — объяснил свое мнение Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Западу сегодня невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине. Он пояснил, что западные политики не думают о том, что произойдет в будущем, а украинцев они рассматривают в качестве расходного материала.