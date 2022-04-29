«Избавиться от отказников». Дневник украинского националиста попал в интернет

Украинские националисты убивали отказавшихся воевать земляков. Это доказывают записи из блокнота погибшего бойца, страницы которого опубликовал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Полтора месяца Ада почти прошли. И я хотел бы все это задокументировать», — написал украинец.

В ежедневник он записывал приказы начальства, планы на день и собственные мысли о происходящем. Украинец рассказал, что о готовящейся спецоперации националистов предупредила американская разведка и за две недели началась подготовка — штабы сжигали документацию, а бойцы грузили боеприпасы. Выезд был назначен на 23 февраля. Несмотря на это, никто не верил, что все случится.

Источник фото: t.me/sashakots

Еще одна запись датируется 11 апреля. В этот день бойцу предстояло забрать посылки из хаба, подготовить запасные позиции и «избавиться от отказников». Солдат пожаловался, что все устали, а у него начались проблемы со здоровьем. В тот момент бойцы ждали подкрепления.