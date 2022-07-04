Жители Авиагородка в Мелитополе остались без света и воды из-за обстрела ВСУ

После обстрела ВСУ район Авиагородка в Мелитополе остался без света и воды, работа канализации тоже нарушена. О последствиях атаки украинских военных сообщила военно-гражданская администрация города.

«Авиагородок после украинских ракет, которые были направлены на Мелитополь, остался без света, воды и канализации», — говорится в сообщении ВГА в Telegram.

Жителей обеспечили питьевой водой. Коммунальные службы доставили в микрорайон несколько цистерн. В настоящее время продолжаются работы по обследованию повреждений инфраструктуры для проведения ремонта.

Мелитополь был обстрелян ВСУ в ночь на воскресенье, 3 июля. Украинские военные использовали РСЗО большой дальности. Удары нанесли по Авиагородку. В результате никто из мирных жителей не пострадал.