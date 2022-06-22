Украина пообещала не стрелять по России из немецкого оружия

Украинские власти пообещали не применять немецкое вооружение для атаки на российские города и территории. Об этом на выступлении в бундестаге ФРГ сообщила министр обороны Кристина Ламбрехт, написало РИА «Новости».

«Власти Украины сами пообещали не стрелять по России. Мой коллега министр обороны Резников говорил, что украинская армия применит немецкое вооружение исключительно в рамках задач по самообороне», — заявила она.

Глава оборонного ведомства ФРГ отказалась назвать точные маршруты и дату поставок оружия на Украину из соображений безопасности.

«Могу сказать, что в новый пакет военной помощи войдет три единицы реактивных систем залпового огня MARS», — заключила Ламбрехт.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на критику в свой адрес в вопросе промедления с поставками вооружений на Украину.