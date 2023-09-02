Спецоперация 02 сентября 2023, 15:36 Итоги трехмесячного контрнаступления ВСУ подвели в ДНР Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что контрнаступление ВСУ терпит неудачу РИА «Новости»

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Контрнаступление украинских военных в зоне специальной операции терпит неудачу, так как ВСУ удалось лишь занять отдельные серые участки на фронте при огромных людских потерях. Об этом РИА «Новости» сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Почти все населенные пункты, которые Украина заявляет в качестве занятых, на самом дели либо все еще в серой зоне, либо разрушены до основания. В эти районы сложно доставлять обеспечение, там непросто находиться и обороняться», — сказал он.

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Гагин отметил, что в результате контрнаступления погибли свыше 70 тысяч боевиков ВСУ.

«Оно того стоило? Остальной Украине это должно доказать, насколько киевский режим относится безразлично к собственному народу и как глупо расходуются ресурсы», — добавил советник врио главы республики.

Ранее офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Украина завершит контрнаступление до конца сентября из-за больших потерь в живой силе и технике.