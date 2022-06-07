Итальянский журналист признал успехи России в спецоперации на Украине

Российские вооруженные силы в ходе специальной операции на Украине одерживают победы над подразделениями ВСУ, несмотря на нежелание западных СМИ констатировать это факт. Об этом в эфире телеканала La7 заявил итальянский журналист Марко Травальо.

«На поле боя поражения русских не было ни разу, я читал о нем лишь в газетах. Россия просто берет все, что ее интересует», — заявил он.

Журналист отметил, что Италия не должна была поставлять оружие украинской армии, ограничившись гуманитарными вопросами.

«Согласно Конституции Италии мы не должны поставлять оружие в страну, ведущую боевые действия. Нам нужно было лишь помогать беженцам и поддерживать санкции», — заключил Травальо.

Ранее министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо заявил, что Италия не проводит антироссийскую политику. По его словам, итальянцы очень уважают россиян и продолжат это делать.