Спецоперация 24 июля 2023, 08:33 Итальянский военный обозреватель назвал причину провала украинского контрнаступления La Repubblica: Украина потерпела неудачу в контрнаступлении из-за отсутствия подготовки Pxhere

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Украина начала контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны и без необходимого вооружения. Такое заявление сделал военный обозреватель Джанлука Ди Фео в статье для итальянской газеты La Repubblica.

Эксперт отметил, что множество западной техники, которую передавали Вооруженным силам Украины, оказывается брошенной, потому что у украинской армии нет возможности ее забрать. Контрнаступление не продвигается, нет никаких успехов.

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Итальянский обозреватель предположил, что одной из причин провала Украины на поле боя является отсутствие должной подготовки ВСУ. Джанлука Ди Фео указал, что украинские боевики должны были пройти обучение по специальной технике боя.

«Киевские генералы начали атаку на укрепленную оборонительную линию, не подготовив должным образом военный персонал и не доставив подходящее вооружение», — писал он.

Специалист добавил, что кроме ошибок командования ВСУ, вина за неудачу контрнаступления лежит и на НАТО — альянс не поставил нужную технику. При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает создавать иллюзию успехов украинской армии в зоне боевых действий, в то время как военные на самом деле не выполнили ни одной из поставленных задач.

ВСУ несут большие потери, а боевой дух украинских военных упал из-за безуспешных попыток контрнаступления. Однако есть предположение, что новую фазу контрнаступления Украины запланировали на конец июля.