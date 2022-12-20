20 декабря 2022, 15:05
Истребительная авиация России сбила два украинских МиГ-29 в ДНР
Минобороны: за сутки ВСУ лишились трех самолетов и двух вертолетов Ми-8
Российская истребительная авиация сбила два украинских самолета МиГ-29 в районе Степановки и Белозерского в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Помимо этого, ВСУ лишились вертолета Ми-8. Его сбили в районе Тимофеевки, отметили в министерстве.
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В районе Угледара российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25. Еще одного вертолета Ми-8 противник лишился в районе населенного пункта Северное.
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За сутки противовоздушная оборона ВС РФ уничтожила пять беспилотников ВСУ в районах Рудова, Волновахи, Новоандреевки (ДНР) и населенного пункта Великие Копани (Херсонская область).
С начала спецоперации российские военные уничтожили уже 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотника, 398 ЗРК, более 7160 танков и других боевых бронированных машин противника. Помимо этого, ВСУ потеряли более 3600 орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 7670 единиц специальной военной автомобильной техники.
Специальная военная операция РФ на Украине
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