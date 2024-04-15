Спецоперация 15 апреля 2024, 08:46 Истребители Су-34 поразили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации МО: экипажи Су-34 ликвидировали командный пункт ВСУ на южно-донецком направлении UAC/via Globallookpress.com

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по командному пункту ВСУ и поразили живую силу противника на южно-донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные атаковали украинских боевиков с помощью неуправляемых авиабомб ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции. По данным пресс-службы, эти снаряды позволяют экипажу точно поражать цели с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

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«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — указали в оборонном ведомстве.

Ранее ВС России успешно атаковали немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T в зоне специальной военной операции. Пресс-служба Минобороны опубликовала видеозапись с уничтожением техники противника.

На кадрах видно, что по замаскированному ЗРК ударили, поле чего прогремел взрыв. Российские военные также ликвидировали склад боеприпасов, военную технику и живую силу ВСУ в 129 районах.