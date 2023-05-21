Спецоперация 21 мая 2023, 16:24 Истребители F-16 не помогли бы ВСУ в Артемовске — Байден Президент США Байден заявил, что истребители F-16 не помогли бы Украине в Артемовске piqsels

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Поставка Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 не помогла бы в ситуации с Артемовском. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Хиросиме президент США Джо Байден, написало РИА «Новости».

«Что касается F-16, они не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости», — сказал американский лидер.

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Россия взяла под контроль Артемовск (украинское название — Бахмут) 20 мая. Президент России Владимир Путин поздравил с этим штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и ВС РФ, прикрывавшие фланги.

Кровопролитная борьба за освобождение города велась более 200 дней. Однако президент Украины не захотел признавать, что ВСУ потеряли Артемовск, который был стратегически важен для армии.

Киевский режим во многом уступает России, несмотря на поддержку коллективного Запада. США и их союзники не первый день обсуждают возможность поставки Украине истребителей F-16. Однако это уже стало похоже на простую имитацию правового поведения, заметили в МИД РФ. Кроме того, пока украинские летчики научатся управлять такими самолетами, Россия выполнит все задачи в рамках спецоперации.