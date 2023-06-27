27 июня 2023, 08:34
Истребители-бомбардировщики уничтожили три пункта ВСУ на Краснолиманском направлении
Истребители Су-34 группировки «Центр» уничтожили на Краснолиманском направлении пункты ВСУ
Истребители-бомбардировщики Су-34 российской группировки войск «Центр» уничтожили три пункта Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника», — рассказал он.
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Начальник пресс-центра добавил, что экипажи штурмовой и армейской авиации группировки ударили ракетами по районам скопления живой силы и огневых средств ВСУ. Российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» уничтожила еще один опорный пункт украинской армии возле села Червоная Диброва.
Также расчет спаренной самоходной зенитной установки ЗУ-23-2 ликвидировал украинский беспилотник самолетного типа в зоне СВО. Потери украинской армии достигли 15 тысяч человек.
Поставленные Западом на Украину орудия стали чаще выходить из строя, а боеприпасы — заканчиваться. Ранее американский броневик Oshkosh в руках ВСУ подорвался на мине. Тем не менее ВСУ продолжают попытки контрнаступления. Признаки подготовки ко второй волне операции заметили возле Гуляйполя.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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