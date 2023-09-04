Спецоперация 04 сентября 2023, 04:29 Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне проведения СВО ТАСС: истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО Пресс-служба Минобороны

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В ходе проведения специальной военной операции российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик использовал гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» российский истребитель Су-34, указал собеседник агентства.

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«Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — сказал он.

«Кинжал» представляет собой новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

В июле российские военные в зоне ВСО впервые использовали комплекс дистанционного управления «Курган» в рамках противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

В марте ВС России начали применять при штурме населенного пункта Авдеевка в ДНР передовые планирующие бомбы УПАБ-1500Б. Этот тип снарядов применили при штурме укрепленных районов украинских боевиков.