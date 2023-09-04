04 сентября 2023, 04:29
Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в зоне проведения СВО
ТАСС: истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
В ходе проведения специальной военной операции российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик использовал гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» российский истребитель Су-34, указал собеседник агентства.
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«Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — сказал он.
«Кинжал» представляет собой новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.
В июле российские военные в зоне ВСО впервые использовали комплекс дистанционного управления «Курган» в рамках противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».
В марте ВС России начали применять при штурме населенного пункта Авдеевка в ДНР передовые планирующие бомбы УПАБ-1500Б. Этот тип снарядов применили при штурме укрепленных районов украинских боевиков.
Истребители
Специальная военная операция РФ на Украине
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