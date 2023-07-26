Спецоперация 26 июля 2023, 07:27 Истребитель Су-34 поразил подразделения украинской бригады на Купянском направлении Минобороны: российский Су-34 ударил по подразделениям бригады ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, в районе сел Кучеровка и Павловка. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что экипаж совершил два авиаудара.

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На том же направлении танки и гаубицы ВС России ударили по позициям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Стельмаховки. А возле Песчаного артиллерия группировки «Запад» ликвидировала французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили минометный расчет в районе Кисловки и украинский пункт боепитания у Крахмального.

За пару дней до этого также стало известно, что ракетные войска группировки «Запад» предприняли два удара комплексами «Искандер-М» по пунктам временной дислокации ВСУ на Купянском направлении, в районе населенного пункта Гончаровское.