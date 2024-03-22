22 марта 2024, 09:48
Истребитель Су-34 поразил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Су-34 с помощью авиабомб ударил по ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил фугасными авиабомбами по опорному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении», — указали в оборонном ведомстве.
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Удар выполнили фугасными авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря этому российские истребители атаковали противника, не входя в зону поражения противовоздушной обороны.
После получения информации от разведки об уничтожении целей истребители благополучно вернулись на аэродром вылета.
Как отмечал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, регулярные российские удары по позициям противника привели к оттоку иностранных наемников ВСУ. Об этом также сообщал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, что наемники стали реже приезжать на Украину.
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