Спецоперация 22 марта 2024, 09:48 Истребитель Су-34 поразил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны: Су-34 с помощью авиабомб ударил по ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил фугасными авиабомбами по опорному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении», — указали в оборонном ведомстве.

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Удар выполнили фугасными авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря этому российские истребители атаковали противника, не входя в зону поражения противовоздушной обороны.

После получения информации от разведки об уничтожении целей истребители благополучно вернулись на аэродром вылета.

Как отмечал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, регулярные российские удары по позициям противника привели к оттоку иностранных наемников ВСУ. Об этом также сообщал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, что наемники стали реже приезжать на Украину.