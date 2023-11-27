Спецоперация 27 ноября 2023, 16:00 Истребитель Су-30СМ успешно уничтожил безэкипажные катера ВСУ — СМИ MWM: российский истребитель Су-30СМ применили для уничтожения морских дронов ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ успешно использовался в зоне спецоперации и эффективно ликвидировал безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

Редакция журнала отметила, что самолет может с легкостью совершать маневры и обладает высокой выносливостью.

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«Главное новшество его конструкции — это внедрение РЛС с фазированной решеткой Н011М „Барс“ с максимальной дальностью обнаружения 400 километров», — отметили в издании.

Авторы статьи подчеркнули, что благодаря радару истребитель получает точную информацию о воздушных, наземных и морских целях. В издании добавили, что самолет имеет широкую специализацию и может выполнять различные задачи.

Ранее управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко анонсировал поступление в российские войска первых морских дронов. Новая разработка сможет разгоняться до 80 километров в час и переносить на себе вес до 600 килограммов. Морские дроны можно будет использовать и как беспилотники, и как площадку для воздушного БПЛА.