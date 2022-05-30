Историк Кнутов объяснил, каким образом можно разорвать связь между Украиной и США

Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал захват российскими военными комплекса спутникового интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX. По его словам, вывод из строя Starlink лишит связи украинских военных с США. Об этом написало ИА Nation News.

«Это небольшие компактные устройства с антенной. Оно действительно компактное, лучше, чем OneWeb. Starlink — это несколько десятков тысяч спутников. Они все маленькие. Поэтому заниматься вопросами отслеживания они не в состоянии. Но их используют для информирования и обеспечения связи, в том числе военнослужащие Пентагона из любой точки мира в любую минуту в онлайн-режиме», — сказал эксперт.

По его словам, украинские военные с помощью данного устройства могли передавать любую информацию США. Спутники Starlink являются сильнейшим средством связи, передающим большой поток информации.

Как заметил Кнутов, Россия может вывести из строя данное устройство разными способами. Это можно сделать с помощью электромагнитных средств противодействия, а также можно с земли запустить систему противоспутниковой обороны, которая будет создавать мощный электромагнитный импульс в космическом пространстве.